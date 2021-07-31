Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Osmaniye Valiliği'ni Ziyaret Etti
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Osmaniye Valiliği'ni Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Osmaniye Valiliği'ni Ziyaret Etti
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Beraberinde Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu ile birlikte Osmaniye Valiliğini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Sönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, daha sonra Valilik makamında Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile bir süre görüştü.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, nazik ziyaretinden dolayı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş'a teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Osmaniye Gençlik Merkezini ziyaret etmek üzere Osmaniye Valiliğinden ayrıldı.

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Kaynak: Habermetre

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Osmaniye Valiliği'ni Ziyaret Etti - Haberler
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