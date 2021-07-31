Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Yangın Kontrol Merkezini Ziyaret Etti
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Yangın Kontrol Merkezini Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Yangın Kontrol Merkezini Ziyaret Etti
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile birlikte, yangın kontrol merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile birlikte, yangın kontrol merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yangına 202 araç ve 620 personelle müdahale edildiğini söyleyen Bölge Müdürü Yılmaz, yangının kontrol altına aldığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, yangınla mücadele eden personelle de bir süre görüşerek, yangının söndürülmesinde gösterdikleri çaba ve emek için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş'dan Karatepe Köyü'nde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımıza Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, yangın bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile birlikte Karatepe Köyü'nde yangından zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret etti.

Vatandaşlarımızla bir süre görüşen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın İhsan Selim Baydaş, Devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu ifade ederek, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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