Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Baydaş, daha sonra Vali Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile Karatepe Köyü'nde kurulan Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan yangınla ilgili bilgi alan Baydaş, daha sonra merkezde görevli çalışanlar ile gönüllüleri selamladı, görevlerinde başarılar diledi.

Osmaniye'de 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti - Haberler
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