Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den paralimpik okçulara ziyaret

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:30

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Antalya'da kamp yapan Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Ersöz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile nisan ayında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanan milli takıma ziyarette bulundu.

Bu organizasyonlarda millilerden altın madalya beklediklerini, kendilerine güvendiklerini aktaran Ersöz, sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için herkese iş düştüğünü dile getirdi.

Ersöz, "Hem spordan hem zihinden engelleri kaldıralım." diye konuştu.

Kaynak: AA