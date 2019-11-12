Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'ya geliyor

12.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:02

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Isparta'ya geliyor.



Bakan Kasapoğlu'nun, kentte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacağı belirtildi. Bakan Kasapoğlu'nun, IYAŞ Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak Akademik Yılı Açılış Töreni sonrasında, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hizmet binalarını gezeceği, ayrıca spor adamlarıyla da bir araya geleceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA