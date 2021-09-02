GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZDE TEMEL BETON ATILDI
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GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZDE TEMEL BETON ATILDI

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZDE TEMEL BETON ATILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZDE TEMEL BETON ATILDIDeğerli Hemşehrilerim; Genç kardeşlerimizin yeni adresi, şehrimizin büyük bir eksiğini giderecek olan Gençlik ve Kültür Merkezi projemizin temel betonunu attık.

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZDE TEMEL BETON ATILDIDeğerli Hemşehrilerim; Genç kardeşlerimizin yeni adresi, şehrimizin büyük bir eksiğini giderecek olan Gençlik ve Kültür Merkezi projemizin temel betonunu attık. Gençlerimize sosyalleşebilecekleri, ders çalışabilecekleri, kendilerini geliştirecekleri kimlikli bir merkez inşa ediyoruz. ?? Kütüphane ?? Etüt Salonları ?? Çalışma Salonları ?? Toplantı Salonları ?? Seminer Salonları ?? Etkinlik Odası ?? Sergi ve Fuaye Salonu ?? Kafeterya ?? Atölyeler

Kaynak: Habermetre

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