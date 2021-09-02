GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZDE TEMEL BETON ATILDI

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZDE TEMEL BETON ATILDIDeğerli Hemşehrilerim; Genç kardeşlerimizin yeni adresi, şehrimizin büyük bir eksiğini giderecek olan Gençlik ve Kültür Merkezi projemizin temel betonunu attık.