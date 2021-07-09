Gençlik ve izcilik kampına katılan öğrenciler, Kula'yı gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlik ve izcilik kampına katılan öğrenciler, Kula'yı gezdi

Gençlik ve izcilik kampına katılan öğrenciler, Kula'yı gezdi
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Doğa Kampına katılan 120 genç, Kula'daki tarihi ve turistik alanları gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Doğa Kampına katılan 120 genç, Kula'daki tarihi ve turistik alanları gezdi.

Kırkağaç'ta kurulu bulunan kampta çeşitli etkinliklere katılan gençler, gezi programı kapsamında Kula'ya geldi.

Türkiye'nin farklı illerinden 120 genci, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun karşıladı.

Peri Bacaları, Tarihi Kula Evleri ve ilçe sokaklarını gezen gençlerden Denizlili Dilara Aktaş, 5 gün süren kampın çok keyifli geçtiğini belirtti.

Aktaş, "Kampta birçok aktiviteye katılıyoruz. Her günümüz eğlenceli geçiyor. Birçok arkadaş ediniyoruz. Kula'ya geldik ve burası gördüğüm en güzel yerlerden birisi. Dünyanın en genç Peri Bacalarını, tarihi eserlerini gördük. Hepsi benim için çok değerli ve özeldi. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Erdoğan: '(Afganistan görüşmeleri) Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık.'
Erdoğan: "(Afganistan görüşmeleri) Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık."
Eski sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit edip zorla birlikteliğe ve para vermeye zorladı
Eski sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit edip zorla birlikteliğe ve para vermeye zorladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Melisa Döngel
Spor Ali Koç Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlik ve izcilik kampına katılan öğrenciler, Kula'yı gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:39:48. #1.15#

title