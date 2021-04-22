Gençlik Spor, Yetenekli Minikleri Ödüllendirdi
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Gençlik Spor, Yetenekli Minikleri Ödüllendirdi

Gençlik Spor, Yetenekli Minikleri Ödüllendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında online eğitimler devam ediyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında online eğitimler devam ediyor. Korkuteli Gençlik ve spor ilçe müdürlüğü, Gençlere hem moral olması hem de spora teşvik etmek amacıyla, eğitimlere en fazla katılım sağlayanlara hediyeler dağıttı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, "Amacımız, sporcularımızı moral ve teşvik etmek. Online olarak eğitimlerinde devam eden sporcularımıza moral vermek ve teşvik etmek için hediyeler dağıttık" dedi. - ANTALYA

Gençlik Spor, Yetenekli Minikleri Ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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