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Kayseri, Spor

Gençlik Spor İl Müdürü Eskici: "Spor eve sığar"

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, antrenörlere ve sporculara mesaj gönderdi.

11.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:38
Gençlik Spor İl Müdürü Eskici:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, antrenörlere ve sporculara mesaj gönderdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kayseri'de antrenörler ve sporcular çalışmalarını evde sürdürüyorlar. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, antrenörler ve sporcular gibi evde kalarak çalışmalarını sürdürüyor. Murat Eskici yaptığı açıklamada, "Değerli antrenör arkadaşlarım ve sporcularımız gibi formda kalabilmek için evde spora devam. Spor eve sığar. Evde hayat var. Dönüşümüz muhteşem olacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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