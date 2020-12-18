Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Led ekranlı billboard kuruldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önüne led ekranlı billboard kurulumu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulumu yapılan led ekran ile İl Müdürlüğünün eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif proje ve faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması amaçlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "İl Müdürlüğü hizmet binamız, Bakanlığımız tarafından kurulan dış mekan led ekranlı billboard ile modern bir görünüme kavuştu. Her şey gençlerimiz için. Desteklerinden dolayı Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı