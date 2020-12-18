Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Led ekranlı billboard kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Led ekranlı billboard kuruldu

18.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:17
Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Led ekranlı billboard kuruldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önüne led ekranlı billboard kurulumu yapıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önüne led ekranlı billboard kurulumu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulumu yapılan led ekran ile İl Müdürlüğünün eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif proje ve faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması amaçlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "İl Müdürlüğü hizmet binamız, Bakanlığımız tarafından kurulan dış mekan led ekranlı billboard ile modern bir görünüme kavuştu. Her şey gençlerimiz için. Desteklerinden dolayı Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Led ekranlı billboard kuruldu
Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Led ekranlı billboard kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Defne Samyeli Ayşegül Yıldız Mustafa Sandal Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Dava Kredi Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Led ekranlı billboard kuruldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:21:04. #1.15#
title