Gençlik Sinema Okulu'ndan "çevrim içi" eğitim
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Gençlik Sinema Okulu'ndan "çevrim içi" eğitim

Gençlik Sinema Okulu'ndan
08.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:38

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Sinefesto iş birliğiyle gerçekleştirilen Gençlik Sinema Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Sinefesto iş birliğiyle gerçekleştirilen Gençlik Sinema Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda yapılacak.

Projenin üniversiteli gençlerin sinema alanındaki teorik bilgilerinin sahadaki pratik karşılıklarını görebilecekleri bir eğitim uygulaması olması hedefleniyor.

İçerikleri daha önce Türkiye'nin birçok farklı ilinde sinema akademileri düzenleyen sinema platformu Sinefesto tarafından geliştirilen Gençlik Sinema Okulu'nda, alanında uzman kişiler ders verecek.

Okulda yönetmenlik, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu derslerinin yanı sıra film okumaları ve ustalık sınıflarıyla gençlere sinemayı ustalarından öğrenme fırsatı sunulacak.

Sinefesto'nun kurucusu Muhammed Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gençlik Sinema Okulu'nu normal şartlarda fiziki bir ortamda başlatacaktık ama küresel pandemi süreci başlayınca gerekli hazırlıklarımızı tamamlayıp eğitimi dijital ortama taşımaya karar verdik. Böylece öğrencilerimizin evlerinde geçirdiği zamanın verimli olmasını sağlamış olacağız. Bu dönemde yapılan çevrim içi çalışmaların gençlere psikolojik ve sosyolojik anlamda da pozitif katkısının olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce düzenlenen akademilerin öğrencilere yalnızca temel sinema bilgilerini aktardığını söyleyen Uyar, Gençlik Sinema Okulu'nda eğitim süresini iki katına çıkardıklarını dile getirdi.

Toplam 120 saat eğitim verilecek

Üçer aylık iki dönemden oluşacak eğitimlerin ilk periyodunda temel sinema eğitimi verilirken, ikinci periyotta ise öğrencilerin seçeceği veya eğitmenlerin yönlendireceği uzmanlık alanına göre özel eğitimlere geçilecek.

Toplam 120 saat olarak planlanan eğitimler, haftanın iki günü, günde altışar saat şeklinde gerçekleştirilecek. Eğitim kapsamındaki film okumaları ve ustalık sınıfları, haftalık planlanan 12 saat temel eğitimin dışında olacak.

Gençlik Sinema Okulu eğitimleri süresince öğrencilerin çekeceği 7 kısa film veya belgesel, eğitimin sonunda düzenlenecek galada gösterilecek.

Başvurular TÜGVA'nın internet sitesinden olacak

Tedbirlerin sona ereceği tarihe kadar çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler, 20 Mayıs'ta başlayacak ve normal hayata dönüş gerçekleştiğinde fiziki ortama taşınacak.

Gençlik Sinema Okulu için TÜGVA'nın internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular, 12 Mayıs'a kadar devam edecek ve mülakatlar 15-17 Mayıs'ta yine çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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