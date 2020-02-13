"Gençlik Psikolojisi, gönüllülük bilinci, davranışsal bağımlılık" projesinin protokolü imzalandı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Psikolojisi, Gönüllülük Bilinci, Davranışsal Bağımlılık Projesinin protokolünü imzalandı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Psikolojisi, Gönüllülük Bilinci, Davranışsal Bağımlılık Projesinin protokolünü imzalandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "İmzalanan 48.000 TL bedelli projede; gençlerin ve gençleri yetiştirecek yol gösterecek personelin milli ve manevi değerlerine, kültürel bağlara sahip, zihinsel duygusal ve psikolojik olarak güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor" dedi. - KAYSERİ