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"Gençlik Psikolojisi, gönüllülük bilinci, davranışsal bağımlılık" projesinin protokolü imzalandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Psikolojisi, Gönüllülük Bilinci, Davranışsal Bağımlılık Projesinin protokolünü imzalandı.

13.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:59

Gençlik ve İl Müdürlüğü Gençlik Psikolojisi, Gönüllülük Bilinci, Davranışsal Bağımlılık Projesinin protokolünü imzalandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "İmzalanan 48.000 TL projede; gençlerin ve gençleri yetiştirecek yol gösterecek personelin milli ve manevi değerlerine, kültürel bağlara sahip, zihinsel duygusal ve psikolojik olarak güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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