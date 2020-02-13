"Gençlik Psikolojisi, gönüllülük bilinci, davranışsal bağımlılık" projesinin protokolü imzalandı

13.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:59

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Psikolojisi, Gönüllülük Bilinci, Davranışsal Bağımlılık Projesinin protokolünü imzalandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "İmzalanan 48.000 TL bedelli projede; gençlerin ve gençleri yetiştirecek yol gösterecek personelin milli ve manevi değerlerine, kültürel bağlara sahip, zihinsel duygusal ve psikolojik olarak güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA