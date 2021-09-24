Gençlik Platformu, ikinci buluşmasında gençleri bir araya getirdi

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Gençlik Platformu Buluşması'nın ikinci toplantısı Haller Gençlik Merkezi'nde STK temsilcileri ve gençlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda düzenlenen toplantıya gençlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Platform ana paydaşı olan Eskişehir Kent Konseyi'nin Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu da katıldı.

Çalışma kapsamında gençlerin kentin geleceğine yönelik kararlar alma, politika geliştirme ve çözüm üretme süreçlerine aktif katılımını amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, "Gençlik Platformu buluşmamızın ikincisini yapıyoruz. Bu sürecin sonunda Türkiye'de ilk kezgençlerin katılımıyla bir gençlik politikası Eskişehir'de oluşturulmuş olacak. Gençlerin yönetime katılımı ve çözüm aşamalarına doğrudan katılımı çok önemli ve bu platform bunu amaçlıyor" dedi. Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu da katılımcı anlayış ve istekleri nedeniyle gençlere teşekkür etti.

Toplantıda bir önceki buluşmada yapılan anket sonuçları ve swot analizi sunumu yapılarak katılımcılarla paylaşıldı. Gençlerin söz alarak sorunlarını aktardığı toplantıda ortak kararla üçüncü buluşmanın 15 gün sonra yapılması kararlaştırıldı.

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