Gençlik Oyunları'nda balon futbolu heyecanı

11.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:38

Başakşehir 3. Gençlik Oyunları'nda, heyecan balon futbolu turnuvasıyla devam ediyor. Çekişmeli olduğu kadar eğlenceli mücadelelere sahne olan turnuvaya, 22 okuldan 351 öğrenci katılıyor.



25 bin ortaokul ve lise öğrencisinin rekor katılımıyla gerçekleştirilen 3. Gençlik Oyunları'nda, bilyalı tornet yarışlarının ardından balon futbolu heyecanı yaşanıyor. Başakşehir Belediyesi'nin ilçe genelindeki öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği oyunlarda, balon futbolu müsabakaları çekişmeli olduğu kadar eğlenceli mücadelelere sahne oluyor.



İlk günün kazananı TOKİ Kayaşehir MTAL oldu



Başakşehir Belediyesi Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda başlayan turnuvanın ilk karşılaşmasında, TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaştı. TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi balon futbol takımı, çekişmeli geçen mücadele sonunda 3-1'lik skorla günün ilk kazananı oldu.



Balon futbolu turnuvası 4 gün sürecek



Geçen yıl balon futbolu müsabakalarında mücadele ettiğini belirten 12. sınıf öğrencisi Osman Tokuş, "Geçen yıl şampiyonluğu bir sayı ile kaybettik. Ama bu yıl şampiyon olacağımıza inanıyorum" diyerek kararlılığını ifade etti. 22 okuldan 37 takım ve 351 öğrencinin şampiyonluk için ter dökeceği turnuva, 4 gün sürecek. Erkeklerde 22, kadınlarda ise 15 takımın yer aldığı balon futbolu turnuvası, Perşembe günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA