"Gençlik Modellemesi" kapsamında çevrim içi spor kampı başlıyor
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"Gençlik Modellemesi" kapsamında çevrim içi spor kampı başlıyor

08.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:00

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen "Gençlik Modellemesi" projesi kapsamında gençlere yönelik düzenlenen etkinliklere Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet etkinliği ile katılacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen "Gençlik Modellemesi" projesi kapsamında gençlere yönelik düzenlenen etkinliklere Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet etkinliği ile katılacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölge Koordinatörlüğü liderliğinde düzenlenen etkinlikler sosyal medya üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı yarı yıl tatilinde gençleri spor aktivitelerden uzak tutmamak adına projeler geliştirmeye devam ediyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen "Gençlik Modellemesi" kapsamında hayata geçirilen ve Osmangazi, Sultanbeyli ve Dursunbey belediyeleri ile ortaklaşa yürütülen, gençlere yönelik "Haydi Gençler, Evde Kalalım ama Spordan Uzak Kalmayalım" başlıklı çevrim içi etkinlikler başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kurumsal youtube hesabı üzerinden yayınlanacak olan ilk canlı yayın etkinliği 9 Şubat Salı günü saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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