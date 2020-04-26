Gençlik merkezlerinde uzaktan eğitim dönemi
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Eskişehir, Güncel, Haber

Gençlik merkezlerinde uzaktan eğitim dönemi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri birimine bağlı gençlik merkezleri, korona virüs salgını sürecinde kültür-sanat, dil eğitimi, hobi, kişisel gelişim gibi kurs ve faaliyetlerini uzaktan eğitimle gerçekleştiriyor.

26.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:51
Gençlik merkezlerinde uzaktan eğitim dönemi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri birimine bağlı gençlik merkezleri, korona virüs salgını sürecinde kültür-sanat, dil eğitimi, hobi, kişisel gelişim gibi kurs ve faaliyetlerini uzaktan eğitimle gerçekleştiriyor.

Eskişehir Gençlik Merkezleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerini sanal ortama taşıdı. Online gerçekleştirilen eğitimlerin arasında gitar, keman, şan, işaret dili, fizik, matematik ve dil eğitimleri gibi kurslar yer alıyor. Bunların yanı sıra kişisel gelişim ve farkındalık eğitimleri de uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Covid-19 salgını sebebiyle evde kalınan bu süreçte çeşitli kurs ve faaliyetlerin dijital ortama taşınmasıyla gençlerin boş vakitlerini evlerinde sıkılmadan verimli bir biçimde değerlendirmesi amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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