Gençlik Merkezlerinde "Koruyucu Maske" üretimi devam ediyor
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Gençlik Merkezlerinde "Koruyucu Maske" üretimi devam ediyor

Gençlik Merkezlerinde "Koruyucu Maske" üretimi devam ediyor Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki gençlik merkezlerinde gençlik liderleri ve gönüllüler tarafından üretilen koruyucu maskeler, Türkiye'nin dört bir tarafındaki sağlık çalışanlarına gönderiliyor.

10.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:25
Gençlik Merkezlerinde 'Koruyucu Maske' üretimi devam ediyor

Gençlik Merkezlerinde "Koruyucu Maske" üretimi devam ediyor

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki gençlik merkezlerinde gençlik liderleri ve gönüllüler tarafından üretilen koruyucu maskeler, Türkiye'nin dört bir tarafındaki sağlık çalışanlarına gönderiliyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele verenlerin başında gelen sağlık çalışanları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki gençlik merkezlerinde gençlik liderleri ve gönüllüler tarafından koruyucu maske üretiliyor.

Ankara'daki Gençlik Merkezlerinde üretilen koruyucu maskeler Keçiören'de bulunan Emrah Aile Sağlığı Merkezi'ndeki sağlık personeline ulaştırıldı.

Koruyucu maskeleri teslim alan Ankara Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Çelik, yaptığı açıklamada, "Bu süreçte desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik Merkezlerinde çalışan Gençlik Liderlerimize çok teşekkür ederiz. Üretilen bu yüz siperliği bizler için çok önemli. Ankara'da bin 700'e yakın aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımız var. Sizler tarafından üretilen bu maskeleri biz de onlara ulaştıracağız" dedi.

Kimsenin talepte bulunmamasına rağmen gençlik merkezinde çalışan gençlerin, 'hemen ne yapabiliriz' telaşına düştüklerini ifade eden Çelik, "Kimisi yaşlılarımıza yardım ediyor, kimisi maske üretiyor Gerçekten çok duygulandırıcı bir süreç. Milli seferberlik ilan edilmiş gibi kendi kendiliğinden oluşan reaksiyonlar bunlar. Kurtuluş Savaşımız gibi bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte gençlerimiz kendilerini gösterdiler" diye konuştu.

Yüz siperliğinin çalışma konforunu arttırdığını vurgulayan Çelik, "Gün boyu bunları kullanıyoruz. Bizim için çok kullanışlı oldu. Tekrar çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgına karşı çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Oğuz Çelik ise, "Vatandaşlarımıza maskesiz dışarı çıkmamalarını söylüyoruz, tabi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için zaten sokağa çıkma yasağı var. Diğer vatandaşlarımızın da mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını, çok mecbur kalırlarsa da maske takıp çıkmalarını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Emrah Aile Sağlığı çalışanı İlknur Koç, "Gençlik merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız bizler için yüz siperliği üretiyorlar. Bizleri bu önemli süreçte yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık, iyi ki varlar" şeklinde konuştu.

Maske üretim sürecine katkı sağlayan Gençlik Lideri Fatih Ünal da, Ankara Gençlik Merkezleri olarak sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını belirterek, maske üretimi yaparak onlara ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gençlik Merkezlerinde 'Koruyucu Maske' üretimi devam ediyor

Kaynak: İHA

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Gençlik Merkezlerinde "Koruyucu Maske" üretimi devam ediyor
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