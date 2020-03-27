Gençlik Merkezlerinde "Korumalı Maske" üretimi (1) Keçiören Gençlik Merkezi binası genel görüntü Şehit Rüstem Resul Perçin Atölyesi tabelası Atölyede çalışan gönüllü gençler Maske yapımından görüntü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun atölyeye gelişi Çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı...

Keçiören Gençlik Merkezi binası genel görüntü

Şehit Rüstem Resul Perçin Atölyesi tabelası

Atölyede çalışan gönüllü gençler

Maske yapımından görüntü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun atölyeye gelişi

Çalışmalar hakkında bilgi alması

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı. Maskelerin üretildiği merkezlerden biri olan Ankara'daki Keçiören Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, maskelerin tanıtımını yaptı.

Kaynak: AA