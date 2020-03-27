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Keçiören, Ankara, Spor

Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandığı bildirildi.

27.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:40
Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, maskelerin üretildiği merkezlerden Ankara'da Keçiören Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maskelerin tanıtımını yaptı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alan gençlik liderleri, bir yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ederken, diğer yandan da sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine öncülük ediyor.

Bakanlığa bağlı 81 ildeki 81 gençlik merkezinde, gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor.

Kasapoğlu: "Gençlerimiz bu mücadelede 'biz de varız' diyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korumalı maske üretimi yapılan merkezi ziyaretinde, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Gençlik merkezlerimiz, ülkemizin dört bir yanında gençlerimizin hem kişisel gelişimleri, hem kariyerlerine yönelik çalışmaları, hem de sportif anlamdaki faaliyetlerine destek veriyor. Bu anlamda hakikaten çok ciddi bir ivme yakaladığımız bir çalışmanın da neticelerini aldığımız çalışma grubumuz var. Tabi ki gençlik merkezlerimizin kültür, sanat, bilim, spor gibi pek çok alanda yaptığı çalışmalar var. Bununla birlikte 2019 yılında gönüllülük faaliyetleri kapsamında kazandığımız ivme, gelinen aşama apayrı bir boyuta ulaştı. Gençlik merkezlerimizin verimliliğini arttırarak, katılımı daha da çoğaltarak ve gençlerimizin kendi kapasitelerini, potansiyellerini ortaya koyma açısından pek çok çalışmayı her geçen gün gözlemliyoruz."

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın yaşadığı sürecin herkesin malumu olduğunu dile getirerek, "Bu süreç, ülkemizin de hamdolsun her kurumuyla çok güzel yönettiği bir süreç. Bunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bu bağlamda da gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı, sürece hassas bir şekilde katılımı ve bu konuda katkı sağlama isteği bizleri hem heyecanlandırıyor, hem mutlu kılıyor. Bu çerçevede biliyorsunuz hem dünyanın hem ülkemizin maske konusundaki ihtiyacı göz önüne alındığında arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız bu çalışma güzel bir boyut kazandı. Bu vesileyle Keçiören Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu faaliyet 81 ilimizdeki gençlik merkezlerimizde başladı. Gönüllü gençlerimiz bu mücadelede 'biz de varız' diyorlar. Gençlerimizle her anlamda iftihar ediyoruz. Ben, gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz günlük 40 bin maske"

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde korumalı maske üretimi hedefinin günlük 500 adet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"81 ile baktığımızda bu sayı 40 bini buluyor. Başlangıç aşaması olması itibarıyla birtakım hesapları revize etmek gerekirse günlük yaklaşık şu an itibarıyla 25-30 bin arası hedefimiz var. Bunu en kısa sürede inşallah yeni gönüllü gençlerimizle daha da artırmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki bu salgını bugüne kadar başarılı bir şekilde ülke olarak yönettiğimiz gibi, gençlerimizle ve milletimizle dayanışma ruhuyla, tedbirle, sabırla, duayla, inşallah üstesinden en güçlü şekilde geleceğiz ve millet olarak güçlü yarınlara aydınlık yarınlara hep birlikte yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben, bu anlamda başta değerli gençlerimize gönüllerini ortaya koyarak ürettikleri bu anlamlı maske çalışması nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Onlarla beraberliğimiz devam edecek. Biz, her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. 'İki günü eşit olan ziyandadır' ilkesiyle üreterek, katkı sağlayarak ve faydalı olarak yarınlara yürüyeceğiz."

Kaynak: AA

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