Gençlik Merkezleri 'Yaz Dönemi' programları başlıyor
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Gençlik Merkezleri 'Yaz Dönemi' programları başlıyor

Gençlik Merkezleri 'Yaz Dönemi' programları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde Yaz Dönemi programları için kayıtlar başlıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde Yaz Dönemi programları için kayıtlar başlıyor. Gençler için ücretsiz düzenlenecek 33 program, 3 farklı merkezde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek Yaz Dönemi Programları için kayıtlar 12 Temmuz Pazartesi günü çevrimiçi olarak alınacak. Ücretsiz ve yüz yüze gerçekleştirilecek kurslar için merkezlerde, koronavirüse karşı tüm tedbirler alınırken eğitim salonları, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Gençler için farklı programlar

Tepebaşı Belediyesi'nin kentin 3 farklı noktasında hizmet veren Gençlik Merkezleri'nde düzenlenecek eğitimler arasında sanattan spora, dil eğitimlerinden üretken etkinliklere kadar pek çok seçenek sunuldu.

19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek programlar arasında keman, bağlama uzun sap, bağlama kısa sap, halk dansları topluluğu, üretken yazarlık, Japonca, İngilizce Grammar Başlangıç Seviye, dart ve sabundan çiçek yapımı yer alıyor.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde ise keman, gitar, bağlama, acapella, gençlik tiyatrosu, çağdaş dans tekniği, modern dans, izcilik - kampçılık, ispatlarla eğlenceli matematik, temel bilgisayar programlama, temel programlama (yazılım eğitimi - c) ve İngilizce speaking programları gerçekleştirilecek.

2 Eylül Gençlik Merkezi de uygulamalı film yapım & yönetim atölyesi, sanatla içsel yolculuk, üretken okuma yazma, bağlama, aromaterapi, takı tasarım ve bez bebek programlarına katılan gençleri ağırlayacak. Üniversiteye hazırlık kapsamında düzenlenen matematik, fizik, Türkçe ve edebiyat eğitimleri de 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kayıtlar çevrimiçi olarak alınacak

Yaz Dönemi Programları için kayıt yaptırmak isteyen gençler, 12 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de Tepebaşı Belediyesi'nin web sitesinde bulunan kare kod üzerinden kayıt adımlarını takip edebilecek. Kayıt linki ve programlar hakkında detaylı bilgiye, Gençlik Merkezleri'nin "esktgm" adlı sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilecek. - ESKİŞEHİR

Gençlik Merkezleri 'Yaz Dönemi' programları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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