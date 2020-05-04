Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı

Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı
04.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:01

Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezleri, tüm yurtta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama dağıtıyor.

Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezleri, tüm yurtta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama dağıtıyor.

Korona virüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Bu süreçte sokak hayvanlarının yardımına koşan Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gençlik Merkezleri, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama dağıtıyor.

Gençlik Merkezleri'ndeki gençler, karantina sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor. Gençler, sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde mama, yem, yiyecek ve su bırakırken, hayvanların yaşam alanlarını da dezenfekte ediyor.

Bakan'dan Tebrik Telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise gençlerin bu çalışmalarını yakından takip ederek, gerekli tüm imkanları seferber etti. Geçtiğimiz günlerde Hatay Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde görev yapan bir gençlik lideriyle telefonla görüşen Bakan Kasapoğlu, gençleri tebrik ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da yer alarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan gönüllü gençler ve gençlik liderlerinin bu süreçteki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haber
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haber
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haber
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haber
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Haber
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Nur Yerlitaş Demet Akalın Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 11:20:14. #1.15#
title