Gençlik Merkezleri 'Her Yerde'

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi, 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Pasinler'in Saksı Mahallesi'nde minik gönülleri fethetti.



Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri dur durak bilmiyor. Projeleri ve insan odaklı çalışmaları ile takdir toplayan Gençlik Merkezlerinin faaliyetleri takdir topluyor.



GHSİM, Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Erzurum'un Pasinler İlçesine bağlı Saksı Mahallesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.



Okulda minik öğrencileri ziyaret eden gençlik liderleri ve gönüllü gençler, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler vererek, minik gönülleri fethetti.



Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, "Minik yüreklere dokunduk, onlarla oyunlar oynayarak, kendilerine hediyeler verdik. Minik çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğunu fark etmenin keyfini yaşadık. Bize bu imkanları sunan İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile gençlik merkezleri müdürlerimiz Zülküf Yılmaz ile Memet Gözütok'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de minik yüreklere gönül açarak bağrına basan gençlik liderlerini ve Palandöken Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençlerini tebrik etti. - ERZURUM