Gençlik Merkezleri gönüllü eğitmenlerini arıyor
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Gençlik Merkezleri gönüllü eğitmenlerini arıyor

Gençlik Merkezleri gönüllü eğitmenlerini arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere katkı sunmaya devam ederken yeni gönüllü eğitmenler arıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere katkı sunmaya devam ederken yeni gönüllü eğitmenler arıyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlerin örgün eğitim dışında iletişim, takım çalışması, sorumluluk ve zaman yönetimi gibi okul dışı yeterlilikler geliştirmesine en çok olanak sağlayan faktör, gönüllü çalışmalar olarak dikkat çekiyor. Bu noktada Gençlik Merkezleri tarafından 10 yıldır sürdürülen ücretsiz kişisel gelişim kursları da gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor.

Yeni dönemde de Gençlik Merkezleri ile çalışıp eğitimlere destek verecek gönüllü eğitmenler aranıyor. Deneyim paylaşımı ve akran eğitimi modeli usulü sürdürülen bu çalışmada eğitmenler, kendilerini yeterli bulduğu konularda atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleyebiliyor. Gönüllü eğitmen olmak isteyenler, online başvuru için duyuru afişinde yer alan QR kod üzerinden başvuru formuna ulaşabiliyor. Gençlik Merkezleri yetkilileri de kursların pandemi önlemlerine uygun şekilde düzenlenmiş sınıflarda gerçekleştirileceğini belirterek, başvurunun ardından eğitmen adaylarının mail hesabını ve kısa mesajlarını kontrol etmelerini istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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