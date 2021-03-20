Gençlik merkezleri gönüllü eğitmenlerini arıyor
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Gençlik merkezleri gönüllü eğitmenlerini arıyor

20.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:50
Gençlik merkezleri gönüllü eğitmenlerini arıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere katkı sunmaya devam ederken yeni dönem için gönüllü eğitmenlerini arıyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere katkı sunmaya devam ederken yeni dönem için gönüllü eğitmenlerini arıyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Öte yandan gençlerin örgün eğitim dışında iletişim, takım çalışması, sorumluluk, zaman yönetimi gibi okul dışı yeterlilikler geliştirmesine en çok olanak sağlayan faktör gönüllü çalışmalar olarak dikkat çekiyor. Bu noktada Gençlik Merkezleri tarafından 10 yıldır sürdürülen ücretsiz kişisel gelişim kursları da gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor.

Yeni dönemde de Gençlik Merkezleri ile birlikte çalışıp eğitimlere destek verecek gönüllü eğitmen arkadaşlar aranıyor. Deneyim paylaşımı ve akran eğitimi modeli usulü sürdürülen bu çalışmada eğitmenler, "haftada en az 2 saat" gençlerle dilediğiniz, kendinizi yeterli bulduğunuz konularda atölye çalışmaları ve/veya eğitimler düzenleyebiliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri konu hakkında verdikleri bilgide, "Gençlik çalışmaları ve sivil toplum konusunda deneyim kazanmak isteyen ve gençlik çalışmalarına ilgilisi olan tüm gençleri ve genç hissedenleri bekliyoruz. Pandemi sürecinde olduğumuz için eğitim planlamaları buna göre yapılacak ve toplum sağlığını korumak adına eğitim düzenlemelerinde geçtiğimiz dönemlere göre farklılıklar olacak. Örneğin temaslı (dans, tango, salsa vb.) eğitimler, malzeme paylaşımlı (taş boyama vb.) eğitimler açılamayacak; kişi sayıları sınırlandırılacak (5-10 kişilik olabilecek); salonların düzenlemeleri yönetmeliğe göre ayarlanarak eğitimler devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Gönüllü eğitmen olmak isteyenler, online başvuru için: http://bit.ly/gonullu2021 web adresine ulaşabiliyor.

Öte yandan başvurusu kabul edilen eğitmenler, eğitim programının netleştirilmesi adına 22 - 28 Mart 2021 tarihleri arasında telefon ile bilgilendirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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