Gençlik Merkezleri Gençlerin Buluşma Noktası

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri gençlerin ikinci adresi olmaya devam ediyor.

"Merkezlerde bu yaz" etkinlikleri kapsamında eğitim, sanat ve spor gibi pek çok konuda 14-29 yaş arası gençler için ücretsiz kurslar veriliyor. Haftanın 7 günü faaliyet gösteren gençlik merkezlerinin her birinden, binlerce çocuk ve genç yararlanıyor. Bilgisayar, resim, müzik hat sanatı, işaret dili, ahşap boyama, Osmanlıca, Arapça ve İngilizce dil kursları, gitar, bağlama, ney, ebru, diksiyon, satranç, tiyatro, halk oyunları, bisiklet, dağcılık, drama ve sportif faaliyetlerin yanı sıra sokak oyunları olmak üzere haftanın yedi günü gençler için ücretsiz hizmet veriliyor.

Gençler, boş vakitlerini farklı etkinliklerle dolu dolu geçirirken herhangi bir ücret ödemiyorlar.

ÖZTÜRK'TEN GENÇLERE ÇAĞRI

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Yaz programları kapsamında Şehzadeler, 75 Yıl, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Kula, Saruhanlı ve Akhisar gençlik merkezlerimizde akademi çalışmaları, kulüp çalışmaları başlığı adı altında değerler, dini ilimler, dil eğitimleri ve inovasyon atölyesi çalışmalarına devam ediliyor. 'İyilik Ağacı' başlıklı çalışmalarımızda ise gençlik liderleri ve gönüllü gençlerimiz, hastane, huzurevi ve yaşlı vatandaşlarımıza ziyaretler, çevre, camii temizlikleri ve yardım kampanyaları yapılıyor. 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençlerimiz yaz ayında camilerimizde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan gençlerimizi ziyaret ediyorlar ve onlara yönelik kişisel gelişimleri destekleyici birçok etkinlik düzenleniyor.

Ayrıca Gençlik Merkezlerimizde engelli kardeşlerimize yönelik birçok aktivite ve kursalar yapılmakta,

"Onlar mutlu olursa, onların mutlulukları bize keyif veriyor. Çünkü biz onların bu işte hizmetkarlarıyız, merkezde yaz ve kış aylarında farklı kurslar ve aktiviteler düzenliyoruz. Gençlik Merkezleri bünyesinde gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirerek ücretsiz sanatsal ve beceri kurslarının yanı sıra farklı branşlarda sportif faaliyetlerle kendilerini yetiştirebilmeleri için harika bir fiziki mekanda imkanlar sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün gençlerimize sesleniyorum; Gelin Gençlik Merkezlerimizin bünyesindeki ücretsiz tüm faaliyetlerden yararlanın. Bu güzel projeleri hayata geçirmekle birlikte ilimizde her anlamda faaliyet göstererek farkındalık oluşturmaya da devam edeceğiz" dedi.