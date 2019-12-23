Gençlik merkezleri Eurodesk Tr Fuarı'na katıldı

23.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:59

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, temas noktası olduğu Eurodesk ağı faaliyetleri kapsamında EURODESK TR Fuarı'na katıldı.



Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Eurodesk Ağı kapsamında, Türkiye genelinde gençlik bilgilendirmesi yapan temas noktalarının bir araya geldiği EURODESK TR Fuarı'na katıldı.



18 Aralık tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda Eurodesk'in Eskişehir'deki temas noktalarından biri olan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri de yer aldı. Fuara, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri ile birlikte yurtiçindeki 260 Eurodesk temsilcisi katıldı.



Fuara katılım yoğun olurken, Gençlik Merkezleri yetkilileri de fuar alanında gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgiler aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA