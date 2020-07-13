Gençlik merkezleri dezenfekte edildi
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Gençlik merkezleri dezenfekte edildi

Altındağ Belediyesine bağlı 17 Gençlik Merkezi, 'yeni normal sosyal hayat' kurallarıyla kapılarını açtı.

Gençlik merkezleri dezenfekte edildi
13.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:08

Altındağ Belediyesine bağlı 17 Gençlik Merkezi, 'yeni normal sosyal hayat' kurallarıyla kapılarını açtı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla tüm gençlik merkezlerinde detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Altındağ Belediyesinin Covid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk andan itibaren toplum sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. Normal hayata dönüş takvimi ile kapılarını yeniden gençlere açan Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri de titizlikle dezenfekte edildi. Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda merkezlerden faydalanabilmeleri için sınıflar, ortak kullanım alanları, koridor ve lavabolar, ekipler tarafından tek tek dezenfekte edildi.

"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Öğrencilerimizin ve velilerin içinin rahat etmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

Çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, "Korona virüs tamamen bitmiş değil. Kontrollü sosyal hayat kurallarıyla yaşantımıza devam ediyoruz. Yeni hayatımızda daima kontrollü olacak ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takmaya devam edecek, el hijyenimize ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Tüm bu tedbirler tesislerimizin tamamında olduğu gibi gençlik merkezlerimizde de titizlikle uygulanacak. Çocuklarımızın da, ailelerinin de bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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