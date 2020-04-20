Gençlik Merkezleri atölye çalışmalarına online devam ediyor
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Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir, Yaşam

Gençlik Merkezleri atölye çalışmalarına online devam ediyor

Korona virüs nedeni ile çalışmaları durdurulan Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, atölyelerine online devam ediyor.

20.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:51
Gençlik Merkezleri atölye çalışmalarına online devam ediyor

Korona virüs nedeni ile çalışmaları durdurulan Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, atölyelerine online devam ediyor. Salgın nedeni ile evlerinden çıkamayan gençler, online atölyeler sayesinde hem öğreniyor hem de evde kaliteli zaman geçiriyor.

Odunpazarı Belediyesi korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürüten Odunpazarı Belediyesi, virüs nedeni ile evlerinde karantinada olan çocuklar, gençler ve yetişkinler için de online çalışmalar yapıyor. Sosyal medya hesaplarından çocuklar için özel olarak hazırlanan programı yayınlayan; yetişkinler için "Evdekal, Hareketsiz Kalma" diyerek spor yayınları yapan ve İnstagram üzerinden konserler düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, gençler içinde Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezinde yer alan atölyelerine online olarak devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle çalışmaları durdurulan Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, çalışmalarına online ortamda devam ediyor. Yazarlık, fotoğrafçılık, diksiyon, modern dans ve işaret dili atölyelerine online olarak devam eden Gençlik Merkezleri, böylece gençlerin evde kaliteli zaman geçirmesine yardımcı oluyor.

Söz konusu atölyelere mevcut öğrencilerin katılabildiğini belirten yetkililer, günlük atölyelerin de gerçekleştirileceğini söyledi. Yeni atölyelerinde oluşturulacağını kaydeden yetkililer, vatandaşların atölye çalışmaları ile ilgili gelişmeleri, Odunpazarı Belediyesi'nin ve gençlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarından takip edebileceğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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