Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi finalleri Mardin'de yapılan şiir ve tiyatro yarışmalarıyla tamamlandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Bir şiir, bir nefes" sloganıyla düzenlenen şiir yarışmasında, 14-17 ve 18-25 yaş grubundaki gençler, Türk şairlerinin çeşitli şiirleri ile kendilerine ait, "anne baba sevgisi" temalı şiirleri okudu.

Şiir yarışmasında, 14-27 yaş grubunda kadınlarda Gaziantep'ten Merve Yıldırımer, erkeklerde Mardin'den Emrullah Babayiğit, 18-25 yaş grubunda kadınlarda Batman'dan Şevval Sütçü, erkeklerde ise Gaziantep'ten Furkan Dandan birinciliği elde etti.

"Hayallerini sahneye taşı" sloganıyla düzenlenen tiyatro yarışmasında ise 14-29 yaş grubundaki gençler, en az 3, en fazla 15 kişilik ekipler halinde, vatan sevgisi, üretkenlik, çalışkanlık, fedakarlık, bağımsızlık, şehitlik, dürüstlük, vatan savunması, dayanışma ve sadakat konulu oyunlar sundu.

Gençlerin yazdığı özgün senaryoların sahneye taşındığı yarışmada birinci Gaziantep'ten katılan Ayıntap Tiyatro Grubu oldu.

Grubun oyuncularından Nazlı Bakır, aslında bölge birinciliğinden daha fazlasını kazandıklarını belirterek, "Çünkü insanlara farklı açılardan bakmayı, düşünebilmeyi tekrar hatırladık. Oyunumuzu yazma, hayata geçirme süreci bizlere güzel şeyler kattı. Sonuçtan çok memnunuz." dedi.

Daha sonra birinci olan gençlere sertifika ve ödülleri verildi.

Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin ve Kilis'ten gençlerin katıldığı, 4 kategoride yapılan yarışmalarda bölge finallerinde birinci olanlar Türkiye finallerine katılacak.