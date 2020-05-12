Gençlik Merkezinin zeka oyunu kursları internet üzerinden devam ediyor
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Gençlik Merkezinin zeka oyunu kursları internet üzerinden devam ediyor

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından çekilen zeka oyunu videoları, sosyal medya üzerinden paylaşılarak gençlerin derslerden geri kalmamaları amaçlanıyor.

Gençlik Merkezinin zeka oyunu kursları internet üzerinden devam ediyor
12.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:02

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından çekilen zeka oyunu videoları, sosyal medya üzerinden paylaşılarak gençlerin derslerden geri kalmamaları amaçlanıyor.

Gençlik Lideri Emine Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki akıl ve zeka oyunları salonunda gençlere oyunlarla ilgili kurslar verdiklerini söyledi.

Salgın sürecinde Gençlik Merkezi'ndeki kursların askıya alındığını anlatan Kartal, "Virüs dolayısıyla zeka oyunları kurslarına ara verdik ama öğrencilerimiz kaldıkları yerden devam etsinler diye oyunlarla ilgili videolar çekiyoruz. Oyunların nasıl oynanacağını anlatıyoruz." dedi.

Kartal, her hafta oyunların videolarını, kurumun sosyal medya hesabı üzerinden gençlerle paylaştıklarını belirtti.

Zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Kartal, "Öğrenci arkadaşlarımız, evde kaldıkları sürece kendilerini geliştirmeye devam etsinler istiyoruz. Evde kaldıkları sürece eğitimlerinden geri kalmasınlar ve sıkılmasınlar diye çalışıyoruz. Bundan sonra da çekimlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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