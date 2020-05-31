Gençlik Merkezinin örgü kursları internet üzerinden devam ediyor
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Gençlik Merkezinin örgü kursları internet üzerinden devam ediyor

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından çekilen örgü kursu videoları, sosyal medya üzerinden paylaşılarak gençlerin derslerden geri kalmamaları amaçlanıyor.

31.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:17

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından çekilen örgü kursu videoları, sosyal medya üzerinden paylaşılarak gençlerin derslerden geri kalmamaları amaçlanıyor.

Örgü kursu sorumlusu Sultan Talaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi öncesi dönemde gençlere el sanatları kursları verdiklerini söyledi.

Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Talaş, "Gençlerimizin yeteneklerinin belirgin bir şekilde ortaya çıkmasını istediğimiz için çalışıyoruz. Her şey okul ve sınav odaklı olduğu için gençler el becerilerini köreltip sadece sınav odaklı hayatlarına devam ediyorlar. Onlara biraz ışık olsun, becerilerini keşfedebilsinler diye buradayız." dedi.

Salgın sürecinde Gençlik Merkezi'ndeki kursların askıya alındığını anlatan Talaş, "Kovid 19 dolayısıyla kurslarımıza ara verildi. Gençlerimizin evde canları sıkılmasın diye biz derslere devam ediyoruz. Yüz yüze derslere ara verdik ama öğrencilerimiz kaldıkları yerden devam etsinler diye örgü videoları çekiyoruz." diye konuştu.

Çeşitli örgü tekniklerini kullandıklarını ifade eden Talaş, "Gençler daha becerikli ve elleri bu işlere yatkın olsun diye çalışıyoruz. Baykuş, tavşan başta olmak üzere farklı tekniklerle örgüler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezinin örgü kursları internet üzerinden devam ediyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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