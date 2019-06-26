Gençlik Merkezinde yaz kampı başlayacak

Gençlik Merkezinde yaz kampı başlayacak

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde yaz kampı düzenlenecek.

Gençlik Merkezinde yaz kampı başlayacak

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde yaz kampı düzenlenecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençlerin yaz tatillerini etkili, verimli ve aynı zamanda eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla 1 Temmuz-1 Eylül 2019 tarihleri arasında yaz dönemi atölye ve kulüp çalışmaları yapılacağı bildirildi.
Ebru, ahşap boyama, kodlama, gitar, bağlama, zeka oyunları, hızlı okuma, drama, Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimlerinin verileceği kamplara 10-15 yaş arasındaki çocukların katılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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