Gençlik merkezinde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde AFAD ve Çerkezköy Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde AFAD ve Çerkezköy Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Çerkezköy Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, atölye ve kulüp faaliyetlerine katılan gençler, sporcu ve antrenörlerin katılımıyla AFAD ve Çerkezköy Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimin ardından yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Gençlik Merkezi'ndeki tüm sporcular güvenli bir şekilde hızla dışarıya çıkarılırken, tatbikat da başarıyla tamamlandı. Çerkezköy Arama Kurtarma Derneği ve AFAD işbirliğinde yapılan tatbikatların diğer kurum ve kuruluşlarda da devam edeceği kaydedildi. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2021'in Afetlere Hazırlık Yılı ilan edilmesiyle başlayan eğitimlerin hızla sürdüğü ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı