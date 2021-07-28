GENÇLİK MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
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GENÇLİK MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

GENÇLİK MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
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Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapılması planlanan Gençlik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapılması planlanan Gençlik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen Gençlik Merkezi'nin inşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki eski Şire Pazarı'nın yerinde sürdürülen inşaat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Başkanımız, Gençlik Merkezi hakkında şu bilgileri paylaştı: "Toplam 2 bin 300 metrekare kapalı alanda, içerisinde meslek edindirme kurslarının, dene-yap atölyelerinin, kütüphanenin, okuma salonunun ve konferans salonunun yer alacağı merkezimiz şimdiden ilimize ve mahallemize hayırlı olsun. "

Mahalle sakinleri ise mahallelerine kazandırılacak olan bu eserden dolayı başta Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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