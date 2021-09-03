Gençlik Merkezi yaz ayında 2 bin öğrenciye yüzme kursu verdi
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Gençlik Merkezi yaz ayında 2 bin öğrenciye yüzme kursu verdi

Gençlik Merkezi yaz ayında 2 bin öğrenciye yüzme kursu verdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen '7'den 70'e herkes yüzme öğreniyor' projesi kapsamında ücretsiz yüzme kursu, özellikle çocuklar ve gençlerden büyük ilgi yaz ayı boyunca büyük ilgi gördü.

Yaz ayı boyunca bir çok farklı grupta haftanın 6 günü devam eden kurslara toplamda yaklaşık 2 bin öğrencini katıldığı bildirildi.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Akhisar Stadyumu içerisinde 1.10 metre derinliğinde 14 metre uzunluğundaki portatif havuzda hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de 3. Kademe yüzme antrenörü Fırat Çeler, 2. Kademe yüzme antrenörü Yeşim Halis ve Cankurtaran Eslem Kara önderliğinde ders aldılar.

Akhisar Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, yüzme kursunun geçen yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi ile karşılaştığına değindi. Kursun açıldığı günden bugüne kadar 2 bin çocuğa yüzme öğretildiğini kaydeden Oktay, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, '7'den 70'e herkes yüzme öğreniyor' projesi kapsamında şehrimizde 2 bine yakın çocuk ve gencimizi konuk ederek yüzme kursu verildi. Öncelikle bu projeyi şehrimize taşıyan Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü sayın Yunus Öztürk ve Milletvekilimiz sayın Uğur Aydemir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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