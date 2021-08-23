GENÇLİK MERKEZİ VE SOSYAL TESİSİ PROJESİNDE TEMEL ATMA HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Muş Belediyesi ile Kardeş Şehir Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak olan Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesis Projesinde temel atma hazırlığı yapılıyor.