GENÇLİK MERKEZİ VE SOSYAL TESİSİ PROJESİNDE TEMEL ATMA HAZIRLIĞI YAPILIYOR
Muş Belediyesi ile Kardeş Şehir Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak olan Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesis Projesinde temel atma hazırlığı yapılıyor.
Muş Belediyesi ile Kardeş Şehir Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak olan Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesis Projesinde temel atma hazırlığı yapılıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik personellerden bilgi aldı. Önümüzdeki günlerde tesisin temel atma töreni yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.
Kaynak: Habermetre