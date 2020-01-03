Gençlik Merkezi'nden sıra gecesi

03.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:28

Gençlik Merkezi Müzik Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarına kütüphane yaptırmak amacıyla, 'Konsere giriş ücretimiz 1 adet hikaye kitabıdır' adı altında Sıra Gecesi yaptı.



Zonguldak Gençlik Merkezi Müzik Kulübü tarafından Fener'de bulunan Gençlik Merkezi Koferans Salonu'nda Sıra Gecesi düzenlendi. Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Sıra Gecesi etkinliğine, Vali Vekili Mehmet Türk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Gençlik ve Spor il Müdürü Hakan Yüksel, Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Gök, SGK İl Müdürü Erkin Avcı, STK temsilcileri, Gönüllü gençler ve Gençlik merkezi personeli katıldı.



Sıra gecesi etkinliği çercevesinde günümüzde unutulmuş türküler seslendirilerek çiğ kötfe yoğuruldu. Yaklaşık 1,5 saat süren sıra gecesi etkinliği büyük beğeni ile izlendi. Ardından izleyenlere çiğ köfte ve ayran ikramında bulunuldu.



Program sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel programı hazırlayan müzik kulübü gençleri ve eğitmenlerine programa katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Gençlerin bu tür faaliyetlerle müzik yolundaki adımlarını daha sağlam atmaları, kendilerini bu şekilde geliştirmeleri konusunda gençlik merkezlerinin önemli olduğunu vurguladı.



Yüksel ayrıca kitap toplama projesiyle kitap getiren getiren gençlere ve vatandaşlara teşekkür ederek bu tür faaliyetlerin devamının geleceğini belirtti ve katılan herkese teşekkür etti. Zonguldak Gençlik Merkezi 'Konsere giriş ücretimiz 1 adet hikaye kitabıdır' diyerek gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projesiyle ilgili katılımcıların getirdiği kitaplarla köy okuluna giderek kütüphane kuracak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA