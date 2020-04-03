Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanları için siperli maske
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Bartın

Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanları için siperli maske

Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanları için siperli maske Bartın Gençlik Merkezinde siperli maske üretimi Bartın Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başlandı.

03.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:32
Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanları için siperli maske

Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanları için siperli maske

Bartın Gençlik Merkezinde siperli maske üretimi

BARTIN - Bartın Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başlandı. Gençlik Merkezi personeli tarafından üretilen maskeler ilde görev yağan sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.

Bartın Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatının ardından Bartın'daki sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başladı.

Gençlik Merkezi personeli tarafından üretilen maskeler sağlık çalışanlarının korona virüs vakalarından korunmasını sağlayacak. Maskeler ilk etapta günlük 200 adet üretilecek. Talebin artması halinde üretim sayısı artırılacak.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muaamer Kaya, "Ülkemizin son günlerde karşılaştığı bu Pandemi ile ilgili olarak bizim bakanlığımız, genel müdürlüğümüz ile sağlık çalışanlarımıza bir nebze yardımcı olabilmek için böyle bir maske üretimi tasarlamıştı. Yazılar geldikten sonra bizde hemen kollarımızı sıvadık. Sağlık İl Müdürlüğü ve Valilikle irtibatlı olarak böyle bir maske yapımına giriştik. İlk hedefimiz 200 tane maske üretmek ve bunları sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunmak. Ama talep olur da daha fazla ihtiyaç olursa biz bu sayıyı artırmayı düşünüyoruz" dedi.

Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanları için siperli maske

Kaynak: İHA

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Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanları için siperli maske
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