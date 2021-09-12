GENÇLİK MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Haberler
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GENÇLİK MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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GENÇLİK MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Belediyemiz tarafından eski Şire Pazarının bulunduğu alanda sürdürülen Gençlik Merkezi inşaatı hızla devam ediyor.

Belediyemiz tarafından eski Şire Pazarının bulunduğu alanda sürdürülen Gençlik Merkezi inşaatı hızla devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki eski Şire Pazarı'nın yerinde sürdürülen inşaat çalışmaları hakkında bilgi verip, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen yetkililerimiz, "Toplam 2 bin 300 metrekare kapalı alanda, içerisinde meslek edindirme kurslarının, dene-yap atölyelerinin, kütüphanenin, okuma salonunun ve konferans salonunun yer alacağı merkezimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise mahallelerine kazandırılacak olan bu eserden dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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