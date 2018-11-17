Gençlik Merkezi Kursları Devam Ediyor

Kırklareli Gençlik Merkezi tarafından açılan Bilgisayar, İngilizce, diksiyon, bağlama ve resim kursları devam ediyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik merkezi üyelerine yönelik açılan kursların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Beş kursa 150 gencin katıldığını belirten Mete, tüm gençleri kurslara davet etti.

Bu tür kursların önemine değinen Mete, kurs faaliyetlerinin sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.