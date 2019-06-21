Gençlik Merkezi kayıtları çevrimiçi yapılacak

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 2019 Yaz Dönemi Kurs Kayıtları, 23 Haziran Pazar günü internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 2019 yılının yaz döneminde gerçekleştirilecek olan 29 farklı branşta toplam 39 kurs için kayıt işlemleri, 23 Haziran Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. 17-30 yaş grubundakilerin ücretsiz olarak kayıt olabileceği kurslardan toplamda 915 kursiyer faydalanabilecek. Kayıtların ardından kurslar Tepebaşı Belediyesi 2 Eylül, 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri'nde başlayacak. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek kayıt işlemleri için internet adresleri ise Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Öte yandan kurslar ise branşlarına göre farklı merkezlerde düzenlenecek. 2 Eylül Gençlik Merkezi; işaret dili, diksiyon, İngilizce Grammer, İngilizce Speaking, Arjantin tango, beden performansı, gitar ve fiziksel tiyatro eğitimlerine ev sahipliği yapacak. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri'nde ise; yan flüt, şan, temel bateri, diksiyon, işaret dili, yaratıcı yazarlık, İngilizce Speaking B1, Almanca A2, temel oyunculuk, doğaçlama tiyatro, Arjantin tango, salsa, gitar, ardunio ve appinventor, konservasyon ve restorasyon, psikoloji ve felsefe sohbetleri kursları düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA