Gençlik merkezi gönüllüleri öğretmelere karanfil dağıttı

23.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:46

Erciş Gençlik Merkezindeki gönüllüler, Öğretmenler Günü dolayısıyla Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Gönüllüler, gününü kutladıkları öğretmenlere karanfil dağıttı, pasta ikram etti.

Okul Müdürü Veysel Sağlam, gönüllü gençlere, teşekkür ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Merkez gönüllüsü Gülnur Özbay da öğretmenlere fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA