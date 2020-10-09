Gençlik Merkezi gönüllüleri öğrencileri sevindirdi
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Gençlik Merkezi gönüllüleri öğrencileri sevindirdi

09.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:41
Gençlik Merkezi gönüllüleri öğrencileri sevindirdi

Tekirdağ Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında, ÖSYM sınavları çıkışında topladıkları kalemleri ilkokul öğrencilerine ulaştırıyor.

Tekirdağ Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında, ÖSYM sınavları çıkışında topladıkları kalemleri ilkokul öğrencilerine ulaştırıyor.

ÖSYM sınavları çıkışında okulların önünde bekleyerek adaylardan topladıkları kalem, silgi ve kalemtıraşları belirledikleri öğrencilere dağıtan gönüllüler, palyaçoların yaptığı gösterilerle çocukları gönüllerince eğlendiriyor.

Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler sınavlardan sonra okul önlerinde kalem setlerini toplayıp daha sonra hediye seti halinde ulaştırdıkları öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

Tekirdağ Gençlik Merkezi Gençlik Sorumlusu Ümit Kühram, AA muhabirine, toplanan kalem setlerini, Murat Hüdavendigar İlkokulundaki birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerine hediye ettiklerini söyledi.

Kühram, yaptıkları etkinliklerle öğrencilerin yüzünü güldürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Genç Dönüşüm projesiyle sınavlardan sonra gönüllü arkadaşlarımızla okulların önünde kalem setlerini topluyoruz. Daha sonra gerekli temizlik işlemlerini yapıp öğrencilere ulaştırıyoruz. Toplanan kalem setlerini ihtiyacı olan okullara vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerin sevinçlerine vesile olmayı sürdüreceğiz. Hediyeleri dağıtırken de sağlık için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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