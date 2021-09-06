Gençlik merkezi gönüllüleri hem üretiyor hem de paylaşıyor
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Gençlik merkezi gönüllüleri hem üretiyor hem de paylaşıyor

Gençlik merkezi gönüllüleri hem üretiyor hem de paylaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gençlik Merkezi'nde uygulanan proje ile oluşturulan hobi bahçesinde gençler hem üretime katkı sağlıyor hem de dayanışma duygularını pekiştiriyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gençlik Merkezi'nde uygulanan proje ile oluşturulan hobi bahçesinde gençler hem üretime katkı sağlıyor hem de dayanışma duygularını pekiştiriyor.

Çerkezköy ilçesi Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 2 sene önce oluşturulan hobi bahçesinde gençler sebze üretip komşularıyla paylaşıyor.

Çerkezköy Gençlik Merkezi'nde oluşturulan hobi bahçesinde biberden domatese, kavundan patlıcana, mısırdan karpuza kadar birçok ürün yetiştiriliyor. Özellikle yerli tohumdan üretilen ürünlerin bakımı da gençlik merkezinin gönüllü gençleri tarafından yapılıyor. Özenle üretilen ürünlerle gençler serbest vakitlerini en iyi şekilde değerlendirirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da unutulmuyor. Komşuluk, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla özenle üretilen ürünler gençlerin elinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Tohumluk ayrılan ürünler ise bir sonraki senenin ekimi için ayrılıyor. Oldukça beğeni toplayan proje gençlerin de ilgisini çekiyor.

"Amacımız hem üretmek hem de paylaşmak"

Gençlik merkezi proje sorumlusu ve gençlik merkezi lideri Şerife Kaçmaz, gençlerin serbest zamanını en iyi şekilde değerlendirmesi ve birlik, beraberlik, dayanışma duygularının geliştirilmesi amacıyla böyle bir projeye başladıklarını söyledi. Yaklaşık 2 yıl önce oluşturulan hobi bahçesi için tohumları yerel halktan köyleri gezerek topladıklarını söyleyen Kaçmaz, "Gençlerimizin serbest vakitlerini daha iyi değerlendirmesi amacıyla hobi bahçemizi oluşturduk. Yerel tohum olmasına özen gösterdik. Tüm köylerimizi gezdik, yerel halkımızdan yerli tohum topladık. ve daha sonra bunları ürettik. Gençlerimizle bu gördüğünüz tüm her şeyi kendimiz yaptık. Amacımız üretip, ürettiğimizi de çevremizdeki komşularımızla paylaşmak ve yerli tohum kullanımını arttırmak. Üretirken de komşularımızı da unutmadık" dedi.

"Komşularımızı unutmuyoruz"

Gençlik Merkezi gönüllülerinden Mazlum Şahin ise tüm gençleri gençlik merkezine davet ederek; "Çerkezköy Gençlik Merkezi gönüllüsüyüm. Düzenli olarak burada ektiğimiz mısırlarımız, domateslerimiz, salatalık ve biberlerimizi yeri geldiğinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yeri geldiğinde menemen yapıyoruz. Hem serbest vakitlerimizi daha kapsamlı değerlendiriyoruz hem de komşularımızı unutmuyoruz. Tüm gençlerimizi gençlik merkezlerine bekliyoruz. Bulundukları bölgeden gençlik merkezine gidip çok güzel aktiviteler gerçekleştirebilirler" ifadelerini kullandı.

"Faydalı bir aktivite oluyor"

Gençlik Merkezi gönüllüsü Hamza Ünlü de, "Çerkezköy Gençlik merkezi gönüllüsüyüm. Burada çeşitli meyve sebze üretiyoruz. Hem toprakla uğraştığımız için bizim için de faydalı bir aktivite oluyor. Ürettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Herkesi gençlik merkezlerine bekliyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Gençlik merkezi gönüllüleri hem üretiyor hem de paylaşıyor
Gençlik merkezi gönüllüleri hem üretiyor hem de paylaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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