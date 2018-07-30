Gençlik Merkezi Engelleri Aşıyor

Tekirdağ'da, Tekirdağ Gençlik Merkezi tarafından 'Tane Tane Kapakları Toplayalım, Adım Adım Engelleri Aşalım' sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı kampanya ve atık pil kampanyasında piller ve kapaklar toplandı.

Tekirdağ Gençlik Merkezi, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamak, onların sosyal yaşama bağlılıklarını ve daha rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla yürütülen kapak toplama projesine sosyal sorumluluk projesi ve daha temiz bir dünya için toplanılan atık pillerin toplamasına destek gün geçtikçe büyüyor.

Projeler kapsamında, duyarlı vatandaşlar tarından toplanan kapak ve atık piller, gençlik merkezi yetkilileri tarafından toplanıldı. - TEKİRDAĞ