Gençlik Meclisi Üyelerinden Örnek Davranış

Muş Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, bir köy okulunun bakım, onarım ve temizliğini yaptı.



Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Koçmen'in öncülüğünde harekete geçen üyeler, "Gençleri geleceğe, geleceği gençlere hazırlıyoruz" sloganı kapsamında merkeze bağlı Yücetepe köyünde 6 derslikli okulun onarım, temizlik, boya ve badana işlerini gerçekleştirdi.



Belediye Başkanı Feyat Asya, konuyla ilgili açıklamasında, gençlik meclisi üyelerinin her zaman "Ortak Akıl Birlikte Yönetim" anlayışıyla kentin her alanda kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunduklarını belirtti.



Başkan Asya, "Gençlik meclisimizin yapmış olduğu çalışmaları önemsiyoruz. Onlardan gelen bütün projelere destek vererek, çocuklarımıza ve gençlerimize faydalı hizmetler sunmanın gayretindeyiz. Ortak paydamız Muş'tur. Bizim görmediğimiz, tespit edemediğimiz eksik aksaklıklarda onların desteğine ihtiyacımız var. Gençlik meclisimiz, gençlerimize ulaşmak noktasında önemli çalışmalar yürütmekte. Gençlerin istihdamını kolaylaştıran kurslara öncülük eden gençlik meclisimiz aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadır. Dolayısıyla gençlerimizle ilimiz insanına hitap edecek çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Küçük dokunuşlarla büyük çalışmalar ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.