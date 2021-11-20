ANTALYA (Habermetre) - Gençlik Meclisi olağanüstü toplandı

Gençlerden kadına şiddete tepki Kadına şiddeti kınayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, kadına şiddetin önlenmesi konusunda proje geliştirme kararı aldı. Mecliste, gençlere yönelik proje üretilmesine yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Programı ile iş birliği yapılması önerisi de kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 6 gündem maddesi ile gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, Gençlik Meclisi'nden Ak Parti grubunun çekilme kararını açıkladı. Kayapınar, bu meclisin kuruluşunda tüm siyasi partileri ziyaret ettiğini belirterek, "Gerekçeli kararları elimize henüz ulaşmadı. Gençlik kollarını ziyaret ettiğimizde mecliste kendi siyasi partilerinin yanı sıra Antalya gençliğini temsil edeceklerini söylemişlerdi. Böyle bir durumu şaşkınlıkla karşıladım. Aldıkları bu kararı Antalya gençliğine bırakıyorum" dedi.

KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMİ PROJELERİ

Meclis Başkanı Kayapınar, Başak Cengiz cinayetini ve kadına şiddeti kınayarak, "Başak Cengiz başta olmak üzere katledilen tüm kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak kadına karşı şiddet ve cinayet konusunda net ve somut adımlar atacağımızı bir kez daha belirtiyor, İstanbul Sözleşmesinin en kısa zamanda yeniden uygulanması talebimizi tekrarlıyorum" dedi.

Gençlik Meclisi'nin üçüncü gündem maddesinde yer alan kadına karşı şiddetin önlenmesi noktasında proje önerileri konuşuldu. Genç meclis üyeleri bu konuda fikirlerini paylaşarak, en kısa sürede proje geliştirilmesi noktasında fikir birliğine vardı.

GÖNÜLLÜ PROGRAMI OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ

Meclisin bir diğer gündem maddesi olan gönüllü programının oluşturulması noktasında Meclis Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, Gençlik Meclisi'nin kuruluş aşamasında çok sayıda başvuru aldıklarını hatırlattı. Kayapınar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Gönüllü Programı'yla iş birliği yapılması önerisini sundu. Meclis üyeleri oy birliği ile bu öneriyi kabul etti. Ozan Şükrü Kayapınar, bu işbirliği ile Antalya ve 19 ilçesinde Genç Antalya Gönüllüleri olarak tüm gençliğe hizmet edecek proje ve fikirler üreteceklerini kaydetti.

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