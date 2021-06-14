Gençlik Meclisi'nden Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik Eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin geleceğine ışık tutacak Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik Eğitimi başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin geleceğine ışık tutacak Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik Eğitimi başlattı. 14. 06. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik Eğitimi başlattı. 80 saat sürecek olan eğitimler 5 Temmuz'da sona erecek. Eğitimlerde, heyecanın kontrol altına alınması, nefes eğitimi ile soluğun denetim altına alınması, sesin etkili kullanımı, ses eğitimi, ses tonunun ayarlanması, konuşma kuralları, konuşma aygıtına esneklik kazandırma, akıcı ve anlaşılır konuşma, dil alıştırmaları, beden dilinin etkin kullanımı konularında dersler verilecek. Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, "Gençlerimizin geleceklerine ışık tutacak olan her konuda eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizden yararlanmak isteyen ve etkinliklerimize katılmak isteyen genç gönüllüleri Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Tüm projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Doğru iletişim teknikleri anlatılacak Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik Eğitmeni Pelin Ekiz ise, "Gençlere doğru ve etkili konuşma, telaffuzlarında daha estetik bir dil kullanabilmeleri için eğitimler vereceğiz. Bunun yanı sıra günlük hayatımızda sağlık açısından büyük önem taşıyan nefes çalışmaları yapıyoruz. Dil, dudak ve çene egzersizleri, seslendirme ile ilgili çalışmalar yapacağız. Ayrıca doğru iletişim teknikleri ve doğru beden dilini nasıl kullanacaklarını anlatacağız. İş görüşmesi, CV hazırlama, mülakat teknikleri, etkili sunum teknikleri ile ilgili çalışmalar da yapacağız. Gençlere yönelik gerçekleşen tüm etkinlik ve eğitimlere destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan ve Kent Konseyi Başkanı Sayın Ali Değirmenci'ye teşekkür ediyorum" dedi. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre