Gençlik Meclisi'nden Bir Dil Bir Kültür Projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Küresel Gönüllülük Projelerinden biri olan 'Bir Dil Bir Kültür' projesini hayata geçiriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Küresel Gönüllülük Projelerinden biri olan 'Bir Dil Bir Kültür' projesini hayata geçiriyor. 01. 08. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Genç AYSİAD(Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve uluslararası gençlik organizasyonu AIESEC Denizli Şubesi iş birliğinde AIESEC Denizli Şubesi'nin sunduğu Küresel Gönüllük Projelerinden biri olan 'Bir Dil Bir Kültür' projesini hayata geçiriyor. İngilizce üzerine olan Bir Dil Bir Kültür projesi 9 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında hafta içi her gün 2 grup olarak gerçekleşecek. Yaşları 18-30 arasında değişen 7 farklı ülke ve 9 kişiden oluşan katılımcıların 5 Ağustos - 15 Eylül tarihlerinde Denizli'ye gelerek projeye katılım sağlayacağı ifade edildi. 6 hafta sürecek olan proje de kültürel kaynaşmanın sağlanması ve dil öğrenimine hız kesmeden devam edilecek. Projeye katılmak veya farklı kültürlerden misafirleri evinde ağırlamak isteyen gençlerin https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSeOtTeyNL6jDqaqiqeGsx6i5efoJHbbKp3dvZIwS26CYtyBZQ/viewform adresinden başvuru yapabileceği ifade edildi. Gençlere davet Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, "Gençlerimizin geleceklerine ışık tutacak olan her konuda eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizden yararlanmak isteyen ve etkinliklerimize katılmak isteyen genç gönüllüleri Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Tüm projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz" dedi. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre