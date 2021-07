Gençlik Meclisi'nde Sertifikalar Başkan Osman Zolan'dan

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin online Fotoğrafçılık, İşaret Dili kursu ile yüz yüze gerçekleştirilen Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik kursuna katılan gençlerin sertifikalarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi. 06. 07. 2021 Salgın sürecinde gerçekleştirdiği online eğitimler ile gençlerin gözdesi haline gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin online Fotoğrafçılık, İşaret Dili kursu ile yüz yüze gerçekleştirilen Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik eğitimleri tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde sertifika töreni düzenlendi. Fotoğrafçılık, İşaret Dili ile Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 58 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ve kursiyerler katıldı. Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, pandemi süreci boyunca faaliyetlere ara vermeden online eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Birden, yapılan faaliyetler hakkında bilgi vererek, kendilerine her şartta destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. "Aldığınız eğitimlerin karşılığını yaşantınızda göreceksiniz" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, salgın döneminde bile Gençlik Meclisi'nin aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, eğitimlere katılan tüm gönüllülere teşekkür etti. Başkan Zolan, "Kendinizi geliştirme anlamında birçok eğitimlere katıldınız. Her bir eğitimin kendine göre güzelliği ve artıları var. Bundan sonraki yaşantınızda karşılığını göreceksiniz. Sizi belki rahatlatan, kendinizi ifade etme anlamında çok daha ileriye götürecek olan eğitimlerdir. Her birinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Zolan gençleri tebrik etti "Eğitim okul ile başlayıp, okulla bitmiyor" diyen Başkan Zolan, " Dünyaya geldikten sonra başlayan, en son gözlerimizi kapayıncaya dek eğitim devam ediyor. Siz gençlerin bu dönemde, bu eğitimleri alması çok önemli, sizleri tebrik ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyimiz bu noktada en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi ve birçok faaliyetler yürütülüyor. İnşallah bu güzelliklerle yürüyerek, insanlarımızın mutlu, donanımlı, geleceğimizin de emin ellerde ve başarılı olması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi katkı sağlamaya devam edecek. Bizler bundan mutluluk duyacağız. Hepinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. Başkan Zolan konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikalarını verdi. . Benzer Başlıklar

Kaynak: Habermetre